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Из Новороссийска в зону СВО отправили 2,5 тонны гуманитарной помощи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-novorossijska-v-zonu-svo-otpravili-2-5-tonny-gumanitarnoj-pomoshhi
Из Новороссийска в зону СВО отправили 2,5 тонны гуманитарной помощи
Фото admnvrsk.ru

Груз собрали сотрудники МБУ ПАСС «Служба спасения» совместно с участницами волонтерской организации «Материнские сердца». Об этом 31 июля сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Гуманитарная миссия из Новороссийска направилась в ЛНР и встретилась с бойцами танкового батальона. Волонтеры привезли сетку рабицу, молотки, кувалды, воду, продукты питания и другие вещи.

«Отмечу, волонтерская организация «Материнские сердца» сами шьют постельное белье, сумки, аптечки, форму, маскировочные халаты на добровольные пожертвования наших новороссийцев и постоянно направляют на фронт ребятам. Нет сомнений в единстве нашего народа, который не перестает поддерживать бойцов, выполняющих боевые задачи. Благодарю каждого, кто не остается безучастным в нашем общем правом деле», — написал мэр в Telegram.

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