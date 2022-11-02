Кубанские пловцы завоевали 129 медалей на чемпионате и первенстве ЮФО
Спорт
02.11.2022 12:30
На турнире в Астрахани блеснули кубанские представители сборных страны — Алиса Ивахно из Кореновска, динчанка Елизавета Федосова и сочинка Анастасия Сорокина.
Они показали лучшее время в команде наряду с краснодаркой Аристиной Арутюнян и Мариной Тихенко из Динского района. Всего у кубанцев 54 золотые, 36 серебряных и 39 бронзовых наград.
На чемпионат России в Казани, который пройдет 19–20 ноября, отобрались 27 пловцов из Краснодарского края.
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