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Кубанские пловцы завоевали 129 медалей на чемпионате и первенстве ЮФО

Спорт
02.11.2022 12:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-plovtsy-zavoevali-129-medalej-na-chempionate-i-pervenstve-yufo
Видео канала «Кубань 24»

На турнире в Астрахани блеснули кубанские представители сборных страны — Алиса Ивахно из Кореновска, динчанка Елизавета Федосова и сочинка Анастасия Сорокина.

Они показали лучшее время в команде наряду с краснодаркой Аристиной Арутюнян и Мариной Тихенко из Динского района. Всего у кубанцев 54 золотые, 36 серебряных и 39 бронзовых наград.

На чемпионат России в Казани, который пройдет 19–20 ноября, отобрались 27 пловцов из Краснодарского края.

Читайте также: кубанская пловчиха завоевала золото и бронзу на турнире «Игры дружбы».

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