Кубанские пловцы завоевали 129 медалей на чемпионате и первенстве ЮФО

Видео канала «Кубань 24»

На турнире в Астрахани блеснули кубанские представители сборных страны — Алиса Ивахно из Кореновска, динчанка Елизавета Федосова и сочинка Анастасия Сорокина.

Они показали лучшее время в команде наряду с краснодаркой Аристиной Арутюнян и Мариной Тихенко из Динского района. Всего у кубанцев 54 золотые, 36 серебряных и 39 бронзовых наград.

На чемпионат России в Казани, который пройдет 19–20 ноября, отобрались 27 пловцов из Краснодарского края.

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