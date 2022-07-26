Кубанская пловчиха завоевала золото и бронзу на турнире «Игры дружбы»
Спорт
26.07.2022 21:45
Кубанская пловчиха Анастасия Сорокина снова возвращается домой с медалями.
Спортсменка завоевала награды на международном турнире «Игры дружбы», который проходил в Казани. У Сорокиной золото на дистанции 200 м комплексным плаванием и бронза на 400-метровке комплексом.
Казань, можно сказать, счастливый город для кубанской пловчихи. В апреле 2022 года там же она завоевала две медали чемпионата страны — бронзу на дистанции 400 м и серебро на двухсотметровке.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанская пловчиха Анастасия Сорокина стала победительницей открытого Кубка Беларуси.
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