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Кубанские пловцы завоевали 10 медалей на соревнованиях «Юность России»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-plovtsy-zavoevali-10-medalej-na-sorevnovaniyah-yunost-rossii
Видео канала «Кубань 24»

На турнир в Казань из Краснодарского края приехал 21 спортсмен, в том числе представители сборных России.

Так, у Алисы Ивахно второе и третье места на разных дистанциях, у Елизаветы Федосовой три бронзовые медали — две личные и еще одна в эстафете.

Всего у кубанских спортсменов две серебряные и восемь бронзовых медалей. Есть успехи в плавании вольным стилем, брассом, баттерфляем, на спине, комплексом и в женских эстафетах.

Читайте также: краснодарская спортсменка завоевала серебро на чемпионате России по плаванию.

Автор:
Максим Герасин
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