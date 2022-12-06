Кубанские пловцы завоевали 10 медалей на соревнованиях «Юность России»
Спорт
06.12.2022 11:55
На турнир в Казань из Краснодарского края приехал 21 спортсмен, в том числе представители сборных России.
Так, у Алисы Ивахно второе и третье места на разных дистанциях, у Елизаветы Федосовой три бронзовые медали — две личные и еще одна в эстафете.
Всего у кубанских спортсменов две серебряные и восемь бронзовых медалей. Есть успехи в плавании вольным стилем, брассом, баттерфляем, на спине, комплексом и в женских эстафетах.
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