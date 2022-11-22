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Краснодарская спортсменка завоевала серебро на чемпионате России по плаванию

Спорт
22.11.2022 08:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskaya-sportsmenka-zavoevala-serebro-na-chempionate-rossii-po-plavaniyu
Видео канала «Кубань 24»

В столице Татарстана продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде. Третий день турнира состоится 22 ноября. Краснодарский край представляют 24 спортсмена.

Первую медаль региону принесла мастер спорта международного класса из Краснодара Анастасия Сорокина. Она взяла серебро на короткой дистанции 400 м комплексом. В том же виде программы у кубанской пловчихи бронза «Игр Дружбы».

Второй этап турнира проходит в Казани параллельно с Всероссийским стартом. Завершится чемпионат страны в 25-метровом бассейне 25 ноября.

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Автор:
Максим Герасин
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