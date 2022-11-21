Гандболистки «Кубани» дома выиграли в матче против «Динамо-Синара» из Волгограда
Гандболистки «Кубани» провели третий матч за семь дней.
Хозяйки уверенно начали игру. За стартовые 10 минут забросили соперницам пять безответных мячей. У коллектива Олега Кулешова не получалось распечатать ворота Елены Уткиной даже в большинстве.
«Они немного агрессивно на месте начали бегать. Им раз — и забили. Четыре минуты в большинстве играем — тишина», — сказал главный тренер ГК «Динамо-Синара» Олег Кулешов.
Яркий старт хозяек стал тоном всего гандбольного матча. На перерыв «Кубань» ушла с преимуществом в шесть мячей. Во втором тайме тренерский штаб Дениса Сайфулина дал возможность проявить себя всем 16 игрокам, которые попали в заявку. «Динамовки» навязать борьбу хозяйкам так и не смогли. Уверенная победа «желто-зеленых» — 26:19.
«В первом тайме мы оторвались сразу же. Играли от защиты, бежали, забивали с переходов. Во втором тайме у нас началась суета, начали немного нервничать, что они подобрались к нам близко. Но тоже справились с волнением и выиграли», — рассказала игрок ГК «Кубань» Алина Морозова.
Впереди у «желто-зеленых» оппонент более серьезный. «Кубань» 25 ноября в гостях сразится с «Астраханочкой».
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