Кубанские компании-участники нацпроекта ждут на форуме «Производительность 360»

Заявки на федеральный конкурс предложений по улучшениям от компаний, участвующих в нацпроекте «Производительность труда», принимают до 16 августа.

Система подачи инициатив по улучшениям ― один из действенных инструментов нацпроекта, отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев. По его словам, такие мероприятия стимулируют творческий потенциал работников предприятий, помогают выявить самые эффективные идеи, которые принесут значительные улучшения в работе.

Эксперты рассмотрят инициативы по улучшениям, внедренные не ранее 2023 года, и выберут семь финалистов. Они продемонстрируют свои решения на VI федеральном форуме «Производительность 360». Помимо этого, участники должны будут представить высокую скорость реализации идеи, окупаемость затрат и возможность ее тиражирования на компании других отраслей.

Победа ждет того, кто наиболее наглядно представит решение по сокращению потерь, увеличению операционной эффективности и получению прибыли, рассказал начальник управления методологии Федерального центра компетенций Алексей Курушин.

«В периметре нацпроекта накоплена колоссальная база лучших практик, и я уверен, что мы увидим множество оригинальных идей для повышения производительности труда», ― цитирует Курушина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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