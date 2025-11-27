Кубанские компании приняли участие в бизнес-миссии в Алжире

Поездку делегации края организовал Центр поддержки экспорта Кубани. Это первое мероприятие такого формата с Алжиром.

Алжир — одно из самых перспективных направлений для расширения внешнеторговых связей Кубани. По итогам 2024 года, экспорт краевой продукции в страну вырос почти вдвое. Алжир становится серьезной площадкой для переориентации несырьевого неэнергетического экспорта, отметил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Василий Воробьев.

«Наибольшим спросом пользуются наши зерновые культуры, черные металлы, пластмассы, а также алкогольные и безалкогольные напитки. Продвижению именно этих товарных групп посвящена текущая бизнес-миссия», — добавил он.

В составе делегации четыре краевых предприятия, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, а также бытовой химии, моторных масел и антифризов. Основная цель мероприятия — продвижение кубанской продукции на алжирском рынке и установление прямых связей с потенциальными иностранными партнерами.

Кроме того, провели рабочие встречи с Торговой палатой Алжира и Торговым представителем РФ, где рассмотрели перспективные направления взаимодействия и возможные механизмы дальнейшего расширения сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

