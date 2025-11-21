Делегация Ирана посетила Краснодарский край

Регион посетила официальная делегация провинции Хормозган и города Кешм.

Встреча прошла в рамках 32-й Международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО-2025». Вице-губернатор Александр Руппель провел встречу с делегатами. По его словам, край уделяет особое внимание развитию международных отношений. Иранская сторона также проявляет интерес к совместным проектам в ключевых для обеих территорий отраслях.

«Мы готовы расширять диалог, формировать новые экономические и культурные связи, работать над практическими шагами. Отдельно обсудили возможность установления прямого авиасообщения между Краснодарским краем и Ираном — такой шаг значительно усилит экономические и гуманитарные связи», — добавил он.

В рамках встречи рассмотрели перспективные направления межрегионального сотрудничества и расширение деловых контактов. Участники мероприятия выразили заинтересованность в углублении партнерства в сфере сельского хозяйства, нефтепереработки, образования, культуры и спорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

