Кубанские казаки за неделю доставили в зону СВО 50 тонн гуманитарных грузов

Помощь военным, участвующим в специальной военной операции, со стороны Кубанского казачьего войска оказывается на регулярной основе.

Для находящихся на фронте военнослужащих и жителей новых регионов РФ собирают медикаменты, продукты питания и технические средства. Гуманитарные грузы отправляют в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

«Всего с момента начала специальной военной операции казаки вместе с неравнодушными жителями отправили уже почти 2,9 тыс. тонн грузов», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Александр Власов.

Он добавил, что казаки в ближайшее время продолжат организовывать новые гуманитарные конвои в зону СВО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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