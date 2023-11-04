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Кубанские казаки за неделю доставили в зону СВО 50 тонн гуманитарных грузов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-za-nedelyu-dostavili-v-zonu-svo-50-tonn-gumanitarnyh-gruzov
Кубанские казаки за неделю доставили в зону СВО 50 тонн гуманитарных грузов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Помощь военным, участвующим в специальной военной операции, со стороны Кубанского казачьего войска оказывается на регулярной основе.

Для находящихся на фронте военнослужащих и жителей новых регионов РФ собирают медикаменты, продукты питания и технические средства. Гуманитарные грузы отправляют в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

«Всего с момента начала специальной военной операции казаки вместе с неравнодушными жителями отправили уже почти 2,9 тыс. тонн грузов», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Александр Власов.

Он добавил, что казаки в ближайшее время продолжат организовывать новые гуманитарные конвои в зону СВО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 100 казаков Краснодарского края отправились в зону СВО в октябре. Они будут выполнять боевые задачи в составе трех добровольческих отрядов, сформированных Кубанским казачьим войском.

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