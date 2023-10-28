Более 100 казаков Краснодарского края отправились в зону СВО в октябре

Свыше сотни казаков-добровольцев в октябре направились на защиту России с территории специального учебного центра «Кубань».

Они будут выполнять боевые задачи в составе трех добровольческих отрядов, сформированных Кубанским казачьим войском. Перед отбытием священник храма Вознесения Господня станицы Раевской иерей Александр Львов совершил молебен у часовни святого Георгия Победоносца и благословил казаков.

«Все они прошли соответствующее обучение, получили необходимую экипировку. Сейчас на различных участках фронта в составе добровольческих отрядов и воинских частей выполняют боевые задачи более 6,4 тыс. казаков Кубанского войска. Свыше 800 из них отмечены государственными и краевыми наградами за мужество, отвагу и героизм», — сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Кроме того, недавно заместитель атамана Максим Медянников посетил казаков-добровольцев отряда спецназначения «Кубань» (БАРС-16). Сейчас они выполняют боевые задачи в Луганской народной республике. Медянников вручил бойцам войсковые орденские знаки «За Веру, Кубань и Отечество» I и II степени, нагрудные наградные кресты «За заслуги перед кубанским казачеством».

Также заместитель атамана обсудил вопросы обеспечения необходимой техникой и передал гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала специальной военной операции кубанские казаки направили в зону СВО более 2,8 тысяч тонн гуманитарной помощи. Только за последнюю неделю было отправлено и доставлено 90 тонн различных грузов.

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