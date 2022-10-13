Кубанские казаки собрали еще 40 тонн гуманитарной помощи для участников СВО

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Гуманитарный груз собирали в Кавказском отделе. Казакам удалось собрать воду, продукты, спальные мешки, средства гигиены, горелки, теплые вещи, газовые баллоны, медикаменты, сигареты и кондитерские изделия.

Собранную гуманитарную помощь направят в Мелитополь, где сейчас базируется 22-я отдельная бригада специального назначения.

«На этой неделе также направили гуманитарные грузы из Северского районного казачьего общества, хуторских обществ Новороссийска, свыше 4 тонн собрал Союз казачьей молодежи Адыгеи», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Александр Власов.

По его словам, на выходных армавирские казаки доставят еще более 8 т. гуманитарной помощи в Донецк, Мариуполь и другие населенные пункты Донбасса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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