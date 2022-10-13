Кубанские казаки собрали еще 40 тонн гуманитарной помощи для участников СВО
Общество
13.10.2022 21:33
Гуманитарный груз собирали в Кавказском отделе. Казакам удалось собрать воду, продукты, спальные мешки, средства гигиены, горелки, теплые вещи, газовые баллоны, медикаменты, сигареты и кондитерские изделия.
Собранную гуманитарную помощь направят в Мелитополь, где сейчас базируется 22-я отдельная бригада специального назначения.
«На этой неделе также направили гуманитарные грузы из Северского районного казачьего общества, хуторских обществ Новороссийска, свыше 4 тонн собрал Союз казачьей молодежи Адыгеи», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Александр Власов.
По его словам, на выходных армавирские казаки доставят еще более 8 т. гуманитарной помощи в Донецк, Мариуполь и другие населенные пункты Донбасса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: кубанские рисоводы передали участникам СВО два квадрокоптера и военное снаряжение.
Популярные новости
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
- Правительство РФ дополнительно выделило более 35 млрд рублей на поддержку семей с детьми
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
- Опрос: более половины россиян поддерживают инициативу отменить праздничные гуляния на Новый год
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?