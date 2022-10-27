Кубанские казаки с начала спецоперации отправили на Донбасс 450 тонн гуманитарной помощи

Видео канала «Кубань 24»

Посылки предназначались участникам специальной военной операции и жителям новых территорий РФ.

Кубанцы собирают продукты, теплые вещи, медикаменты. Школьники шлют письма с теплыми пожеланиями. В ответ от бойцов летят слова благодарности. Очередное такое послание адресовано жителям Темрюкского района. Солдаты поблагодарили всех его жителей за постоянную помощь и пообещали успешно выполнять свой долг.

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