Кубанские казаки с начала спецоперации отправили на Донбасс 450 тонн гуманитарной помощи
Общество
27.10.2022 14:55
Посылки предназначались участникам специальной военной операции и жителям новых территорий РФ.
Кубанцы собирают продукты, теплые вещи, медикаменты. Школьники шлют письма с теплыми пожеланиями. В ответ от бойцов летят слова благодарности. Очередное такое послание адресовано жителям Темрюкского района. Солдаты поблагодарили всех его жителей за постоянную помощь и пообещали успешно выполнять свой долг.
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