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Кубанские казаки с начала спецоперации отправили на Донбасс 450 тонн гуманитарной помощи

Общество
27.10.2022 14:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-s-nachala-spetsoperatsii-otpravili-na-donbass-450-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi
Видео канала «Кубань 24»

Посылки предназначались участникам специальной военной операции и жителям новых территорий РФ.

Кубанцы собирают продукты, теплые вещи, медикаменты. Школьники шлют письма с теплыми пожеланиями. В ответ от бойцов летят слова благодарности. Очередное такое послание адресовано жителям Темрюкского района. Солдаты поблагодарили всех его жителей за постоянную помощь и пообещали успешно выполнять свой долг.

Читайте также: кубанские казаки собрали еще 40 тонн гуманитарной помощи для участников СВО.

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