Кубанские казаки проводили в зону СВО новую группу добровольцев

Мероприятие прошло на территории специального учебного центра «Кубань».

«Кубанские казаки находятся в составе казачьих добровольческих отрядов, воинских частей и ЧВК на территории всех четырех новых субъектов России. Сейчас боевую службу несут уже 5 тыс. казаков нашего войска», — сказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Он отметил, что перед отправкой в зону проведения специальной военной операции казаки прошли необходимую огневую, тактическую и военно-медицинскую подготовку под руководством квалифицированных инструкторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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