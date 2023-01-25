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Кубанские казаки примут участие в Параде Победы на Красной площади

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-primut-uchastie-v-parade-pobedy-na-krasnoj-ploshhadi
Кубанские казаки примут участие в Параде Победы на Красной площади
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал вице-губернатор Краснодарского края, глава Кубанского казачьего войска Александр Власов во время совещания с атаманами.

«Кубанское казачье войско по решению высшего руководства страны вновь примет участие в Параде Победы в Москве, что является большой честью для всех казаков. Вскоре 129 человек приступят к тренировкам в Краснодаре», — сообщил Власов.

Он уточнил, что в конце марта кубанские казаки начнут готовиться к параду вместе с воинскими частями в Московской области. Для тренировок в краевой столице задействуют инструкторов КВВАУЛ им. С.М. Штеменко. Занятия проведут на территории президентского кадетского училища, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в СВО принимают участие более 3,8 тыс. кубанских казаков. Об этом рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов на видеоселекторном совещании атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды.

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