Кубанские казаки примут участие в Параде Победы на Красной площади
Об этом рассказал вице-губернатор Краснодарского края, глава Кубанского казачьего войска Александр Власов во время совещания с атаманами.
«Кубанское казачье войско по решению высшего руководства страны вновь примет участие в Параде Победы в Москве, что является большой честью для всех казаков. Вскоре 129 человек приступят к тренировкам в Краснодаре», — сообщил Власов.
Он уточнил, что в конце марта кубанские казаки начнут готовиться к параду вместе с воинскими частями в Московской области. Для тренировок в краевой столице задействуют инструкторов КВВАУЛ им. С.М. Штеменко. Занятия проведут на территории президентского кадетского училища, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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