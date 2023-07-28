Кубанские казаки получили награды за выполнение боевых задач на Запорожском направлении

Ордена Мужества и медали «За отвагу» получили бойцы добровольных отрядов им. атамана Захария Чепеги (БАРС-1) и «Кубань» (БАРС-11).

«Свыше 5,8 тыс. казаков нашего войска в составе добровольческих отрядов и воинских частей продолжают с мужеством, отвагой и честью выполнять боевые задачи, не щадя ни себя, ни противника», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Государственные награды кубанские казаки получили за успешное выполнение боевых задач на Запорожском направлении в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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