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Кубанские казаки получили награды за выполнение боевых задач на Запорожском направлении

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-poluchili-nagrady-za-vypolnenie-boevyh-zadach-na-zaporozhskom-napravlenii
Кубанские казаки получили награды за выполнение боевых задач на Запорожском направлении
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ордена Мужества и медали «За отвагу» получили бойцы добровольных отрядов им. атамана Захария Чепеги (БАРС-1) и «Кубань» (БАРС-11).

«Свыше 5,8 тыс. казаков нашего войска в составе добровольческих отрядов и воинских частей продолжают с мужеством, отвагой и честью выполнять боевые задачи, не щадя ни себя, ни противника», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Государственные награды кубанские казаки получили за успешное выполнение боевых задач на Запорожском направлении в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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