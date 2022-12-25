Кубанские казаки отправили еще 60 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

Продукты, лекарства и теплые вещи отправили в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Вице-губернатор Краснодарского края атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов сообщил, что всего за неделю казаки собрали 60 т гуманитарного груза.

«В зимний период особое внимание уделяем теплым вещам. Также казаки делают чугунные и стальные печки, казачата — маскировочные сети. Активно помогают индивидуальные предприниматели и неравнодушные жители края. Только за эту неделю собрали 60 т грузов, а всего направили 805 т», — сказал Власов.

Казаки из Новокубанского района направили более 12 т груза. Это продукты, лекарства, предметы личной гигиены, теплые вещи, сапоги, а также, одеяла, печки, подушки, матрасы, спальные мешки, детская одежда и техсредства. Груз передали казакам-добровольцам, военным и жителям Донбасса.

Екатеринодарский казачий отдел направил 6,5 т гуманитарной помощи в ДНР. Кроме того, собран очередной груз весом 23 т, в который вошли новогодние подарки для бойцов. Его доставят в ближайшее время в казачьи добровольческие отряды. Также помощь направят в Херсонскую и Запорожскую области.

Казаки Темрюкского района передали гумпомощь бойцам, проходящим подготовку в учебном центре.

Представители казачества Щербиновского района передали помощь бойцам отряда «Кубань» (БАРС-11) и мобилизованным из Ейского казачьего отдела.

В сборе и доставке гуманитарной помощи участвовали казаки Уманского и Таманского казачьих обществ.

В рамках акции «Народная сеть» школьники Кущевского района, учащиеся Новороссийского и Ейского казачьих кадетских корпусов изготавливают маскировочные сети для бойцов. Также в Кропоткинском казачьем кадетском корпусе имени Г. Н. Трошева провели акции «Письмо солдату» и «Письмо казаку-добровольцу».

Воспитанники казачьих групп в детсадах Белореченского района вместе с родителями и воспитателями приготовили новогодние подарки для казаков-добровольцев и военных.

Кроме того, казачий детский сад № 83 и Центр традиционной народной культуры станицы Натухаевской провели благотворительную ярмарку. На вырученные средства купили новогодние подарки для бойцов.

Участницы благотворительного фонда «Доброволец БАРСа» в Гулькевичском районе организовали производство сухих супов и борщей. Швеи из общественной организации «Золотые руки Ангела» шьют тактические носилки и подсумки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также на этой неделе делегация Кубани привезла в ДНР восемь машин повышенной проходимости и гуманитарный груз.