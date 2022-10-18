Кубанские казаки отправили еще 10 тонн гумпомощи в Херсонскую и Донецкую области

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В партию гуманитарной помощи собрали воду, продукты, лекарства, средства гигиены и детские игрушки.

«Гуманитарные грузы собираем и отправляем в еженедельном режиме из районных казачьих обществ, расположенных на территории Краснодарского края и Республики Адыгея», — сказал вице-губернатор Кубани, атаман ККВ Александр Власов.

Казаки из Армавира доставили почти 8 т гуманитарного груза для жителей Мариуполя. Они раздавали воду, продуктовые наборы, одежду, обувь и средства гигиены. Для местных жителей также организовали прием врачей, приехавших из Краснодарского края.

В Донецк привезли инвалидные кресла, продукты и лекарства. В туберкулезную больницу казаки доставили 200 комплектов постельных принадлежностей. В Горловку доставили продукты и воду.

Еще 2 т гуманитарной помощи собрали казаки Калининского района — продукты, медикаменты и теплую одежду. Груз отвезли в Херсонскую область для военных, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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