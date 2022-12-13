Кубанские казаки доставили в ЛНР гуманитарную помощь для добровольцев

В составе делегации из учебного центра «Кубань» Луганскую народную республику посетил атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

На этом направлении в ЛНР на передовой боевые задачи выполняют бойцы отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16).

«Мы привезли казакам четыре новых автомобиля, а также гуманитарный груз весом в несколько тонн, в который вошли генераторы, теплые вещи, армейская экипировка и другое имущество для выполнения поставленных задач», — рассказал Власов.

Атаман ККВ встретился с личным составом отряда «Кубань» и заслушал доклады о текущей обстановке на линии фронта. По словам Власова, казаки на передовой героически отбивают атаки украинских военных и иностранных наемников. На своем направлении отряд занял несколько населенных пунктов.

Бойцы отряда «Кубань» при помощи квадрокоптеров находят скопления техники и живой силы ВСУ и ведут контрбатарейную борьбу. Для этого они используют минометные расчеты.

Гуманитарную помощь казакам-добровольцам доставляют на регулярной основе. Так, в начале декабря для казачьих отрядов из отряда «Кубань» собрали 5 т гуманитарного груза в рамках акции «Своих не бросаем». Им направили генераторы, квадрокоптеры, телефоны, планшеты и спальные мешки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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