Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кубанские казаки доставили в ЛНР гуманитарную помощь для добровольцев

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-dostavili-v-lnr-gumanitarnuyu-pomoshh-dlya-dobrovoltsev
Кубанские казаки доставили в ЛНР гуманитарную помощь для добровольцев
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В составе делегации из учебного центра «Кубань» Луганскую народную республику посетил атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

На этом направлении в ЛНР на передовой боевые задачи выполняют бойцы отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16).

«Мы привезли казакам четыре новых автомобиля, а также гуманитарный груз весом в несколько тонн, в который вошли генераторы, теплые вещи, армейская экипировка и другое имущество для выполнения поставленных задач», — рассказал Власов.

Атаман ККВ встретился с личным составом отряда «Кубань» и заслушал доклады о текущей обстановке на линии фронта. По словам Власова, казаки на передовой героически отбивают атаки украинских военных и иностранных наемников. На своем направлении отряд занял несколько населенных пунктов.

Бойцы отряда «Кубань» при помощи квадрокоптеров находят скопления техники и живой силы ВСУ и ведут контрбатарейную борьбу. Для этого они используют минометные расчеты.

Гуманитарную помощь казакам-добровольцам доставляют на регулярной основе. Так, в начале декабря для казачьих отрядов из отряда «Кубань» собрали 5 т гуманитарного груза в рамках акции «Своих не бросаем». Им направили генераторы, квадрокоптеры, телефоны, планшеты и спальные мешки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском монтажном техникуме подготовили новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«А мы-то здесь при чем?»: Минздрав составил методичку правильного общения врачей с пациентами
«А мы-то здесь при чем?»: Минздрав составил методичку правильного общения врачей с пациентами
Дождь с мокрым снегом прогнозируется в первой половине недели в Краснодарском крае
Дождь с мокрым снегом прогнозируется в первой половине недели в Краснодарском крае
«Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
«Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
При падении из многоэтажки в Краснодаре погиб 60-летний мужчина
При падении из многоэтажки в Краснодаре погиб 60-летний мужчина
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Федеральную трассу М-4 «Дон» в 2024 году продлят до Крыма
  2. Полицейский сбил пожилую велосипедистку и скрылся с места ДТП в Краснодарском крае
  3. Охотники тяжело ранили мужчину в лесу в Абинском районе
  4. Пропавший в горах Сочи турист вышел на связь со спасателями
  5. Пожилой мужчина умер на улице по пути в больницу в Анапе
  6. В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях