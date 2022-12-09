В Краснодарском монтажном техникуме подготовили новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО
Общество
09.12.2022 09:04
Ее передадут военнослужащим, в числе которых также есть выпускники этого учебного заведения.
Преподаватели и студенты собрали шесть коробок ценного груза. Помимо продуктов, средств личной гигиены и спальных мешков, на передовую отправят три печки-буржуйки. Их начали делать в этом техникуме во время практических занятий.
«Выражаю огромную благодарность техникуму и всему Краснодарскому краю за поддержку, за гуманитарную помощь», — сказал военнослужащий Евгений.
В преддверии Нового года помощь окажут и раненым, которые находятся в госпитале. Туда сотрудники техникума и их подопечные направят чай и сладости.
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