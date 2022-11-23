Кубанские казаки доставили в Донбасс очередной груз с гуманитарной помощью
Общество
23.11.2022 13:33
Казаки из Темрюкского района отправили груз участникам специальной военной операции в рамках акции «Своих не бросаем». Бойцы на передовой поблагодарили всех, кто им помогает.
— Выражаем огромную благодарность Ахтанизовскому сельскому поселению и Запорожскому сельскому поселению! Спасибо, что нас помните и не забываете! Этого нам здесь не хватает.
Посылки военнослужащим также пришли из Армавира. Казаки собрали для бойцов самое необходимое.
— Нам сегодня привезли подарки, которые мы очень долго ждали. Это вода, это генератор — очень нужная вещь. И для нашего боевого охранения, чтобы мы могли и ночью выполнять боевые задачи, — тепловизор! Спасибо всем большое!
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