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Кубанские казаки доставили в Донбасс очередной груз с гуманитарной помощью

Общество
23.11.2022 13:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-dostavili-v-donbass-ocherednoj-gruz-s-gumanitarnoj-pomoshhyu
Видео канала «Кубань 24»

Казаки из Темрюкского района отправили груз участникам специальной военной операции в рамках акции «Своих не бросаем». Бойцы на передовой поблагодарили всех, кто им помогает.

— Выражаем огромную благодарность Ахтанизовскому сельскому поселению и Запорожскому сельскому поселению! Спасибо, что нас помните и не забываете! Этого нам здесь не хватает.

Посылки военнослужащим также пришли из Армавира. Казаки собрали для бойцов самое необходимое.

— Нам сегодня привезли подарки, которые мы очень долго ждали. Это вода, это генератор — очень нужная вещь. И для нашего боевого охранения, чтобы мы могли и ночью выполнять боевые задачи, — тепловизор! Спасибо всем большое!

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