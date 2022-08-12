Кубанские казаки доставили очередную партию гуманитарного груза в Донбасс
Политика
12.08.2022 15:02
Отряд имени Захария Чепеги прибыл на территории ДНР и ЛНР, освобожденные от украинских националистов. Казаки доставили уже 13-й по счету гуманитарный груз.
Кроме того, новая партия груза поступила и от Общероссийского народного фронта. Передали не только продовольствие, но и посуду, вентиляторы. А для российских военных приехали спальные мешки, квадрокоптеры, берцы и бронежилеты.
— Спасибо за поддержку, за то, что вы — неравнодушные люди — сегодня делаете. Та часть общества, которая неравнодушна к проведению специальной операции. Спасибо вам за оказанную помощь.
В Краснодарском крае продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей и военнослужащих Донбасса.
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