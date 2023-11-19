Кубанские казаки доставили больше 3 тыс. тонн гуманитарного груза в зону СВО

В Краснодарском крае продолжается сбор гуманитарной помощи казаками хуторских, станичных, районных и отдельских обществ.

По словам замглавы региона, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, в сборе гуманитарной помощи участвуют все казачьи районные общества Кубани. Также активно участвуют в сборе представители Союза казачьей молодежи из школ, кадетских корпусов, а также неравнодушные жители и инициативные группы.

«За две недели в зону на территорию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей доставили более 100 т необходимых грузов. Всего доставлено уже свыше 3 тыс. т грузов на территорию четырех новых субъектов страны», — сообщил вице-губернатор.

Казаки Ейского районного общества во главе с атаманом Сергеем Загребельным доставили несколько тонн помощи отрядам имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1) и «Кубань» (БАРС-11), а также военнослужащим десантно-штурмовой дивизии. Гуманитарный груз доставляли также казаки из Анапы, Армавира и еще семи районов. Казаки из Калининского района совместно с группой «Своих не бросаем» доставили с гуманитарной помощью автомобиль УАЗ.

Екатеринодарские казаки во главе с атаманом отдела Вадимом Черновым передали нескольким школам Херсонской области необходимую гуманитарную помощь и канцелярские товары.

Казачата из школ пяти районов написали солдатам письма в рамках акции «Письмо солдату». Представители Союза казачьей молодежи Кубани в районах плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и собирают адресные посылки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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