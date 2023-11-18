В зоне СВО более 100 добровольцев приняли казачью присягу

На данный момент боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции выполняют почти 6,6 тыс. казаков.

Об этом сообщил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«Почти 6,6 тыс. казаков Кубанского казачьего войска выполняют боевые задачи в зоне СВО в составе добровольческих отрядов и воинских частей. Свыше 900 из них заслужили государственные и краевые награды за мужество, отвагу, храбрость, спасение погибающих», — отметил он.

Заместитель войскового атамана Александр Слипченко вместе с казаками из правления Кубанского войска доставил гуманитарную помощь Первому добровольческому отряду имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1) и отряду «Кубань» (БАРС-11). Они находятся на Запорожском направлении.

Бойцам привезли теплые костюмы, перчатки, шапки, комплекты термобелья, флисовые балаклавы. Также доставили походные печи и газовые баллоны, сухпайки, наколенники, налокотники, портативные рации и другие необходимые вещи.

Также здесь более 100 добровольцев приняли казачью присягу в присутствии иеромонаха Никифора (Волнянского), духовно окормляющего отряды в зоне боевых действий. Отличившимся вручили орденские знаки «За Веру, Кубань и Отечество» и нагрудные кресты «За заслуги перед кубанским казачеством», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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