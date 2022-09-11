Кубанские казаки доставили 28 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Казаки Кубанского казачьего войска каждую неделю направляют гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

По словам замглавы Краснодарского края, войскового атамана Александра Власова, за текущие выходные дни кубанские казаки привезли 28 т продуктов, воды и лекарств жителям Донбасса. Помощь доставили для медучреждений и нуждающихся категорий жителей.

В этот раз отвезли более 3 т продуктов, воды, лекарств, инвалидные кресла для госпиталей и организаций Донецка, игрушки и канцелярские товары для детских садов. Груз доставили казаки Лабинского и Кавказского отделов. На линию боевого соприкосновения для воинов и семей погибших бойцов из числа территориальной обороны Горловки и народной милиции ДНР передали более 300 коробок с предметами первой необходимости.

Гуманитарные грузы также направляют для интернациональной бригады «Пятнашка» и для выполняющих боевые задачи отрядов ККВ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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