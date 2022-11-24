Кубанские каратисты привезли из Москвы 18 медалей чемпионата и первенства России
Спорт
24.11.2022 13:55
На первый в истории чемпионат и первенство России по карате киокушинкай приехали более 1 тыс. спортсменов из 33 регионов. В их числе 30 представителей Кубани.
Костяк кубанской команды составили каратисты из Краснодара, Анапы, Армавира, Лабинска и Ейска. Их отобрали по итогам краевого чемпионата в Усть-Лабинске в начале ноября. В Москве кубанские каратисты выиграли 5 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых медалей. В итоге региональная сборная — вторая в общем зачете среди младших каратистов, третья — среди юниоров.
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