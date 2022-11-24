Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кубанские каратисты привезли из Москвы 18 медалей чемпионата и первенства России

Спорт
24.11.2022 13:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-karatisty-privezli-iz-moskvy-18-medalej-chempionata-i-pervenstva-rossii
Видео канала «Кубань 24»

На первый в истории чемпионат и первенство России по карате киокушинкай приехали более 1 тыс. спортсменов из 33 регионов. В их числе 30 представителей Кубани.

Костяк кубанской команды составили каратисты из Краснодара, Анапы, Армавира, Лабинска и Ейска. Их отобрали по итогам краевого чемпионата в Усть-Лабинске в начале ноября. В Москве кубанские каратисты выиграли 5 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых медалей. В итоге региональная сборная — вторая в общем зачете среди младших каратистов, третья — среди юниоров.

Читайте также: кубанские каратисты привезли из Волгограда 30 медалей.

Автор:
Максим Герасин
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Госдума запретила в России пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола
  4. В Новороссийске море снова окрасилось в красный цвет
  5. В полиции объяснили скопление силовиков в бронежилетах в центре Краснодара
  6. В Сочи будут судить приезжего мужчину, который застрелил прораба на стройке
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях