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Кубанские каратисты привезли из Волгограда 30 медалей

Спорт
16.11.2022 19:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-karatisty-privezli-iz-volgograda-30-medalej
Видео канала «Кубань 24»

С таким результатом для представителей Краснодарского края завершились чемпионат и первенство Южного федерального округа по киокусинкай.

Из 300 участников 30 представляли Краснодарский край, а именно спортивные школы Геленджика и Армавира. Во всех видах лучшей стала Вероника Гусева. Геленджичане выиграли 10 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей, армавирцы — 3 золота и 2 бронзы.

Читайте также: как кубанские каратисты проводят свой сезон.

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