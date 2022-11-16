Кубанские каратисты привезли из Волгограда 30 медалей
Спорт
16.11.2022 19:38
С таким результатом для представителей Краснодарского края завершились чемпионат и первенство Южного федерального округа по киокусинкай.
Из 300 участников 30 представляли Краснодарский край, а именно спортивные школы Геленджика и Армавира. Во всех видах лучшей стала Вероника Гусева. Геленджичане выиграли 10 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей, армавирцы — 3 золота и 2 бронзы.
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