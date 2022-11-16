Кубанские гимнастки завоевали серебряные медали на всероссийских соревнованиях в Казани
Спорт
16.11.2022 12:14
На турнире взрослый состав краснодарской команды «Небеса» уступил только коллективу «Сура» из Пензы.
Кроме того, в возрастной категории 10–12 лет гимнастки из команды «Небеса-Андромеда» оказались на втором месте вслед за коллективом «Роксет» из Тулы.
Это был последний крупный старт в году. Теперь взрослые гимнастки будут готовиться к февральскому Кубку России в Нальчике, где можно будет отобраться на первый этап Кубка мира в Дубае.
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