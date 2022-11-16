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Кубанские гимнастки завоевали серебряные медали на всероссийских соревнованиях в Казани

Спорт
16.11.2022 12:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-gimnastki-zavoevali-serebryanye-medali-na-vserossijskih-sorevnovaniyah-v-kazani
Видео канала «Кубань 24»

На турнире взрослый состав краснодарской команды «Небеса» уступил только коллективу «Сура» из Пензы.

Кроме того, в возрастной категории 10–12 лет гимнастки из команды «Небеса-Андромеда» оказались на втором месте вслед за коллективом «Роксет» из Тулы.

Это был последний крупный старт в году. Теперь взрослые гимнастки будут готовиться к февральскому Кубку России в Нальчике, где можно будет отобраться на первый этап Кубка мира в Дубае.

Читайте также: кубанский коллектив завоевал бронзу на первенстве России по эстетической гимнастике.

Автор:
Максим Герасин
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