Кубанские гимнастки завоевали серебряные медали на всероссийских соревнованиях в Казани

Видео канала «Кубань 24»

На турнире взрослый состав краснодарской команды «Небеса» уступил только коллективу «Сура» из Пензы.

Кроме того, в возрастной категории 10–12 лет гимнастки из команды «Небеса-Андромеда» оказались на втором месте вслед за коллективом «Роксет» из Тулы.

Это был последний крупный старт в году. Теперь взрослые гимнастки будут готовиться к февральскому Кубку России в Нальчике, где можно будет отобраться на первый этап Кубка мира в Дубае.

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