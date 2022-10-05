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Кубанский коллектив завоевал бронзу на первенстве России по эстетической гимнастике

Спорт
05.10.2022 11:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-kollektiv-zavoeval-bronzu-na-pervenstve-rossii-po-esteticheskoj-gimnastike
Видео канала «Кубань 24»

Турнир прошел в Москве и был посвящен 20-летию развития этого вида спорта в стране.

Кубанский коллектив «Небеса-Созвездия» отобрался на этот старт благодаря победе на первенстве края в Краснодаре в начале сентября. В столице «Созвездия» уступили лишь командам из Москвы и Московской области.

«Программа не новая. С начала сезона мы начали отрабатывать ее заново, так как были каникулы, все отдохнули и все забыли. Естественно, чуть-чуть сыровата, но мы справимся», — рассказала бронзовый призер первенства России Маргарита Степанова.

Гимнастки действительно справились. Их тренируют Анна Попова и шестикратная чемпионка мира в зачете стран Анна Евсеенко. Так как россияне пропускают международные турниры, у кубанской команды есть время для постановки новой программы. Этим «Созвездия» займутся в декабре. А следующий крупный турнир — Кубок России — состоится в Нальчике только в феврале 2023 года.

Читайте также: в Краснодаре прошло краевое первенство по эстетической гимнастике.

Автор:
Максим Герасин
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