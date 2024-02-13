Кубанские фермеры сообщили о возможной нехватке семян сахарной свеклы

О проблеме дефицита семян сахарной свеклы сообщил на Первом Всероссийском форуме фермеров, который прошел на ВДНХ, председатель кубанской ассоциации «Народный Фермер Кубани» Константин Юров.

По его словам, весенний сев сахарной свеклы начнется в начале марта, а фактическое наличие семян сахарной свеклы в хозяйствах края не превышает 60%.

«Если семян не хватает, то сахарной свеклы посеют меньше, это скажется и на урожае. Опасения в том, что земля подготовлена, а семена есть не у всех. Чтобы выйти из этой ситуации, необходимо ввезти иностранные семена и обеспечить ими аграриев», — сказал Константин Юров.

Глава ассоциации фермеров обратился к главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой о содействии в обеспечении фермерских хозяйств необходимым посевным материалом.

Ввоз импортных семян в Россию из недружественных стран осуществляется по квотам, которые начали действовать с 30 января 2024 года. Ограничение установлено не только для семян сахарной свеклы, но и для семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника.

По данным кубанского минсельхоза, доля семян сахарной свеклы местной селекции в сельском хозяйстве в новом сезоне должна вырасти до 50%, пишет «РБК».

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