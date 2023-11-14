Доля семян местной селекции в Краснодарском крае выросла до 65%

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на стратегической сессии по продовольственной безопасности, которую провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что отечественные производители могут закрыть вопрос поставок семян сельхозкультур на внутреннем рынке. Он призвал специалистов наладить селекционно-генетические исследования, учитывая потребности племенного животноводства.

Глава Краснодарского края подчеркнул, что развитие отрасли сельского хозяйства в дальнейшем нельзя представить без развитой селекции в растение- и животноводстве.

«Сегодня доля семян кубанской селекции, которые используют наши аграрии, составляет 65 %. Еще два года назад было 35%», — сказал Кондратьев.

Глава региона уточнил, что ячмень и пшеницу на Кубани засевают только собственными семенами. При этом, за последние годы доля семян подсолнечника увеличилась с 25 до 40%, кукурузы — с 30 до 50%. Кубанские ученые также производят семена свеклы для урожая 2024 года. Ими засеют 40% площадей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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