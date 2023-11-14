Кондратьев: 14,3 млн тонн зерна собрали в Краснодарском крае в 2023 году

Об итогах уборочной кампании губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на заседании стратегической сессии Правительства России по продовольственной безопасности, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина уточнил, что по итогам прошлого года РФ вошла в топ-20 стран по экспорту, заняв первое место в мире по поставкам пшеницы и подсолнечного масла.

Кондратьев подчеркнул, что Краснодарский край в очередной раз подтвердил статус гаранта продовольственной безопасности страны.

«В непростых погодных условиях наши аграрии собрали 14,3 млн т. зерновых и зернобобовых культур. Из них 9,6 млн т. — это пшеница», — рассказал губернатор.

По его словам, кубанские аграрии в 2023 году намолотили 1,3 млн т. подсолнечника и 2,2 млн т. кукурузы. Ожидается, что по итогам года в регионе соберут 550 тыс. т. ягод и фруктов, более 800 тыс. т. овощей.

Кондратьев отметил, что собранный урожай дает возможность нарастить объемы переработки. В этом году на Кубани произвели 1,4 млн т. сахара, более 1 млрд банок овощных консервов, 821 т. растительного масла и 352 тыс. т. круп.

При этом немалая роль в продовольственной безопасности России отводится средним и малым хозяйствам. Сейчас на Кубани трудятся свыше 13 тыс. фермеров, которые производят более 30% сельскохозяйственной продукции от всего объема региона. Губернатор добавил, что власти региона оказывают им максимальное содействие в развитии. В текущем году на разные меры поддержки предусмотрели около 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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