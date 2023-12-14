Кубанские фермеры начнут прямые поставки продукции в сетевые гипермаркеты

Фермеры Краснодарского края начнут поставлять производимую продукцию в торговые сети по новым условиям.

По словам председателя Ассоциации «Народный фермер Кубани» Константина Юрова, в числе новых условий поставок продукции поставки в магазины и гипермаркеты напрямую, уменьшение штрафных санкций и снижение отсрочки платежа и наценки. Новые условия будут действовать только в отношении представителей МСП, зарегистрированного в качестве сельхозтоваропроизводителя.

Эксперт отметил, что сотрудники ассоциации провели ряд мероприятий от переговоров до подписания договора и начала поставок.

«И сейчас мы уже можем говорить о том, что при поставках в сети фермеры начали получать уникальные условия. Продукция первого нашего коллеги — члена региональной ассоциации «Народный фермер Кубани» уже едет в «Магнит» по абсолютно новым и дружелюбным условиям», — сказал председатель ассоциации.

Аналогичную работу сейчас проводят и с торговой сетью «Пятерочка».

По данным на сентябрь, доля выращенной на Кубани плодоовощной продукции в ряде торговых сетей региона доходит до 100%, хлебобулочных изделий — до 98%, молочной продукции — до 90%. При этом, по мнению сельхозпроизводителей, условия контрактов торговых сетей на поставки местной продукции более выгодны для ритейлеров и менее выгодны для самих аграриев. Некоторые местные фермеры считают, что сотрудничать с московскими торговыми сетями и общепитом намного выгоднее, чем с торговыми сетями на юге России, пишет РБК.

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