Кубанские эксперты оценили итоги прямой линии с Владимиром Путиным

За «Итогами года с Владимиром Путиным» 19 декабря следили лидеры общественного мнения. Они дали высокую оценку прошедшему событию.

По словам экспертов, такой формат общения с главой государства позволяет затронуть все сферы жизни страны.

«Прямая линия, прошедшая в совмещенном формате с пресс-конференцией, на мой взгляд, показала прекрасную интеллектуальную, физическую форму президента, который владеет абсолютно всеми вопросами — от внешней политики до коммунального хозяйства», — отметил председатель совета при главе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

«Прямая линия длилась более четырех часов и как всегда вызвала большой интерес со стороны разных групп граждан. Это исключительно важный формат, который делает самый верхний уровень власти ближе к народу», — сказал доктор социологических наук, первый проректор КубГУ Темыр Хагуров.

Глава государства отметил, что в этом году на прямой линии значительно больше вопросов задавали школьники и студенты. Обращения касались как бытовых проблем, так и международных отношений, экономики, медицины, специальной военной операции. Задавали вопросы и про социальные темы.

«Первые вопросы были, конечно, социального характера, в том числе о поддержке семей. Мы услышали большой блок о поддержке многодетных. Какие есть различные варианты помощи для них», — отметила член Общественной палаты Краснодарского края, директор благотворительного фонда «Дом Инсити» Виолетта Гассий.

Прямая линия с Владимиром Путиным продлилась рекордных 4,5 часа. На нее поступило более 3 млн обращений. Президент России отвечал на видеообращения, вопросы журналистов в студии, а также смс из мессенджеров. Ответы президента станут руководством, которое главы субъектов смогут применить в своей работе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев следил за ходом прямой линии президента вместе с коллегами. Он подчеркнул, что все задачи, озвученные во время эфира, будут выполнены.

