Кубанские борцы на международном турнире завоевали четыре золотые медали

Видео канала «Кубань 24»

Турнир «Борцовская Лига Поддубного» проходил в Москве. Отличились борцы греко-римского стиля.

Александр Головин из Новороссийска взял золото в весовой категории до 97 кг. В борьбе тяжеловесов лучшим стал краснодарец Сергей Семенов в весе до 130 кг. Еще одна награда высшей пробы — женская. Александра Скиренко из Гулькевичского района выиграла соревнования в вольной борьбе в категории до 55 кг.

Читайте также: в Динском районе провели открытую тренировку по самбо.