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Кубанские борцы на международном турнире завоевали четыре золотые медали

Спорт
18.10.2022 11:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-bortsy-na-mezhdunarodnom-turnire-zavoevali-chetyre-zolotye-medali
Видео канала «Кубань 24»

Турнир «Борцовская Лига Поддубного» проходил в Москве. Отличились борцы греко-римского стиля.

Александр Головин из Новороссийска взял золото в весовой категории до 97 кг. В борьбе тяжеловесов лучшим стал краснодарец Сергей Семенов в весе до 130 кг. Еще одна награда высшей пробы — женская. Александра Скиренко из Гулькевичского района выиграла соревнования в вольной борьбе в категории до 55 кг.

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