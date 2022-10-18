Кубанские борцы на международном турнире завоевали четыре золотые медали
Спорт
18.10.2022 11:17
Турнир «Борцовская Лига Поддубного» проходил в Москве. Отличились борцы греко-римского стиля.
Александр Головин из Новороссийска взял золото в весовой категории до 97 кг. В борьбе тяжеловесов лучшим стал краснодарец Сергей Семенов в весе до 130 кг. Еще одна награда высшей пробы — женская. Александра Скиренко из Гулькевичского района выиграла соревнования в вольной борьбе в категории до 55 кг.
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