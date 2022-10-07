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В Динском районе провели открытую тренировку по самбо

Спорт
07.10.2022 18:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-proveli-otkrytuyu-trenirovku-po-sambo
Видео канала «Кубань 24»

Школьники вместе с наставником сперва выполняли разминку, а после мастер-класса отрабатывали новые приемы.

Такие уроки прошли по всей стране в рамках проекта «Za Самбо». За соревнованиями наблюдали министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко и депутат ЗСК Сергей Хандожко. Гости из Краснодара отметили, что спорт — важная составляющая жизни, поэтому необходимо создавать комфортные условия для физкультурных занятий. Они должны быть доступны всем жителям региона.

«Тот спорт, которым вы занимаетесь, формирует физическое состояние, крепость тела, это и формирование характера, и дух», — сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

«Я хочу, чтобы в каждой станице была секция самбо и чтобы у детей была возможность заниматься бесплатно у хорошего квалифицированного тренера. У нас очень много талантливых детей в крае. Я хочу, чтобы у каждого ребенка была возможность реализовать свой потенциал», — сказал депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Хандожко.

Проект «Za Самбо» направлен на популяризацию здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом. Самбо входит в число наиболее массовых видов спорта в стране.

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