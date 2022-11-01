Кубанские борцы греко-римского стиля завоевали три медали на Кубке России
Спорт
01.11.2022 14:17
На турнир в Уфу ездили 12 представителей Краснодарского края.
В число призеров от Кубани попали только уроженцы Краснодара. Алан Остаев стал лучшим в категории до 87 кг. Семен Волосников — обладатель бронзы в весе до 63 кг, Артур Арзуманян стал третьим в весе до 97 кг.
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