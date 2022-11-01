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Кубанские борцы греко-римского стиля завоевали три медали на Кубке России

Спорт
01.11.2022 14:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-bortsy-greko-rimskogo-stilya-zavoevali-tri-medali-na-kubke-rossii-2
Видео канала «Кубань 24»

На турнир в Уфу ездили 12 представителей Краснодарского края.

В число призеров от Кубани попали только уроженцы Краснодара. Алан Остаев стал лучшим в категории до 87 кг. Семен Волосников — обладатель бронзы в весе до 63 кг, Артур Арзуманян стал третьим в весе до 97 кг.

Читайте также: в Казани четыре кубанца завоевали медали на турнире по греко-римской борьбе.

Автор:
Максим Герасин
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