В Казани четыре кубанца завоевали медали на турнире по греко-римской борьбе

Видео канала «Кубань 24»

Кубанские спортсмены продолжают выступать на Спартакиаде сильнейших.

Завоевали медали на турнире по греко-римской борьбе четыре кубанца. В весовой категории до 55 кг золото досталось новороссийцу Амаяку Осипову. В решающей схватке он оказался сильнее Виктора Ведерникова из Новосибирской области.

Еще одна награда высшей пробы — у представителя Краснодара, Алана Остаева. В финале борец одолел дагестанца Милада Алирзаева. Остаев — лучший в весе до 87 кг.

Из столицы Татарстана два кубанца привезли серебряные медали. В категории до 67 кг краснодарец Назир Абдуллаев в битве за золото уступил Руслану Бичурину из Мордовии.

Александр Головин в весе до 97 кг в решающей схватке не справился с Артуром Саргсяном из Владимирской области.