В Казани четыре кубанца завоевали медали на турнире по греко-римской борьбе
Спорт
24.08.2022 18:05
Кубанские спортсмены продолжают выступать на Спартакиаде сильнейших.
Завоевали медали на турнире по греко-римской борьбе четыре кубанца. В весовой категории до 55 кг золото досталось новороссийцу Амаяку Осипову. В решающей схватке он оказался сильнее Виктора Ведерникова из Новосибирской области.
Еще одна награда высшей пробы — у представителя Краснодара, Алана Остаева. В финале борец одолел дагестанца Милада Алирзаева. Остаев — лучший в весе до 87 кг.
Из столицы Татарстана два кубанца привезли серебряные медали. В категории до 67 кг краснодарец Назир Абдуллаев в битве за золото уступил Руслану Бичурину из Мордовии.
Александр Головин в весе до 97 кг в решающей схватке не справился с Артуром Саргсяном из Владимирской области.
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