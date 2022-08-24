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В Казани четыре кубанца завоевали медали на турнире по греко-римской борьбе

Спорт
24.08.2022 18:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kazani-chetyre-kubantsa-zavoevali-medali-na-turnire-po-greko-rimskoj-borbe
Видео канала «Кубань 24»

Кубанские спортсмены продолжают выступать на Спартакиаде сильнейших.

Завоевали медали на турнире по греко-римской борьбе четыре кубанца. В весовой категории до 55 кг золото досталось новороссийцу Амаяку Осипову. В решающей схватке он оказался сильнее Виктора Ведерникова из Новосибирской области.

Еще одна награда высшей пробы — у представителя Краснодара, Алана Остаева. В финале борец одолел дагестанца Милада Алирзаева. Остаев — лучший в весе до 87 кг.

Из столицы Татарстана два кубанца привезли серебряные медали. В категории до 67 кг краснодарец Назир Абдуллаев в битве за золото уступил Руслану Бичурину из Мордовии.

Александр Головин в весе до 97 кг в решающей схватке не справился с Артуром Саргсяном из Владимирской области.

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