Кубанские боксерши выиграли пять медалей на турнире «Олимпийские надежды»

В Королеве отличились 15 и 16-летние спортсменки из Краснодарского края.

Краснодарка Кристина Борисенко стала лучшей в весе до 52 кг. Еще одно золото в весе до 63 кг выиграла Ирина Коробова из Анапы.

Кроме того, на турнире отличились девушки из Тихорецка. Так, Софья Молчанова стала второй, Кристина Тимошенко — третьей. Еще одна бронза у Алисии Селезневой из Красноармейского района.

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