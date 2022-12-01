Кубанские боксерши выиграли пять медалей на турнире «Олимпийские надежды»
Спорт
01.12.2022 09:29
В Королеве отличились 15 и 16-летние спортсменки из Краснодарского края.
Краснодарка Кристина Борисенко стала лучшей в весе до 52 кг. Еще одно золото в весе до 63 кг выиграла Ирина Коробова из Анапы.
Кроме того, на турнире отличились девушки из Тихорецка. Так, Софья Молчанова стала второй, Кристина Тимошенко — третьей. Еще одна бронза у Алисии Селезневой из Красноармейского района.
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