Кубанские бобслеисты завоевали 13 медалей на первенстве России
Спорт
08.11.2022 09:54
Турнир прошел на санно-бобслейной трассе в Сочи. В нем участвовали спортсмены в возрасте до 27 лет.
Два золота у Анастасии Макаровой. Она стала лучшей на монобобе, а также в двухместном экипаже вместе с Алисой Ивановой. У юниоров серебряные награды у дуэта Вячеслава Попова и Кирилла Бушуева. Григорий Волосков и Никита Иванов в этой гонке пришли к финишу третьими.
Всего на первенстве страны выступали 47 человек из 9 регионов России, из них 14 представляли Краснодарский край.
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