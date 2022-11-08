Кубанские бобслеисты завоевали 13 медалей на первенстве России

Видео канала «Кубань 24»

Турнир прошел на санно-бобслейной трассе в Сочи. В нем участвовали спортсмены в возрасте до 27 лет.

Два золота у Анастасии Макаровой. Она стала лучшей на монобобе, а также в двухместном экипаже вместе с Алисой Ивановой. У юниоров серебряные награды у дуэта Вячеслава Попова и Кирилла Бушуева. Григорий Волосков и Никита Иванов в этой гонке пришли к финишу третьими.

Всего на первенстве страны выступали 47 человек из 9 регионов России, из них 14 представляли Краснодарский край.

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