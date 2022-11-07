Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Бобслеисты из Краснодарского края завоевали семь медалей на Кубке России

Спорт
07.11.2022 20:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/bobsleisty-iz-krasnodarskogo-kraya-zavoevali-sem-medalej-na-kubke-rossii
Бобслеисты из Краснодарского края завоевали семь медалей на Кубке России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубок России по бобслею прошел в Красной Поляне в центре санного спорта «Санки» на самой протяженной в стране санно-бобслейной трассе.

В соревнованиях приняли участие свыше 130 бобслеистов из разных регионов РФ. Сборную Кубани представляли 27 спортсменов. По итогам соревнований они завоевали семь медалей. Из них три золотые, две серебряные и две бронзовые.

Победителей поздравил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

«Поздравляю победителей и призеров Кубка России по бобслею. Особенно отмечу Анастасию Макарову, которая по итогам соревнований дважды стала первой, в том числе в монобобе и женском двухместном экипаже. В состав сборной России регулярно входит более 20 спортсменов из Краснодарского края, которые достигают высоких спортивных результатов и ежегодно завоевывают десятки медалей на всероссийских и международных соревнованиях», — сказал Власов.

Наиболее яркими представителями сборной Краснодарского края стали участники зимних Олимпийских игр 2022. Это Анастасия Макарова, Максим Андрианов и Дмитрий Лопин. Соревнования проходили по олимпийским дисциплинам: монобоб (женщины), двухместный экипаж (мужчины, женщины) и четырехместный экипаж.

«Краснодарский край — регион с уникальными природными возможностями. После проведения зимних Олимпийских игр Сочи стал точкой притяжения для проведения зимних видов соревнований. Бобслей же с 2008 года входит в один из базовых видов спорта нашего края. Кубанские спортсмены систематически прославляют не только Россию, но и наш край», — сказал министр спорта региона Серафим Тимченко.

Бобслеистов на Кубани готовят в «Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта» и спортшколе № 14 в Сочи. Также действует региональная федерация бобслея, скелетона и санного спорта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: на 31-й Геленджикской регате выступили около 900 спортсменов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек
В Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек
В Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
В Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. «Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку
  3. Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
  6. Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию
Прямой эфир
Мы в соцсетях