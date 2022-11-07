Бобслеисты из Краснодарского края завоевали семь медалей на Кубке России

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубок России по бобслею прошел в Красной Поляне в центре санного спорта «Санки» на самой протяженной в стране санно-бобслейной трассе.

В соревнованиях приняли участие свыше 130 бобслеистов из разных регионов РФ. Сборную Кубани представляли 27 спортсменов. По итогам соревнований они завоевали семь медалей. Из них три золотые, две серебряные и две бронзовые.

Победителей поздравил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

«Поздравляю победителей и призеров Кубка России по бобслею. Особенно отмечу Анастасию Макарову, которая по итогам соревнований дважды стала первой, в том числе в монобобе и женском двухместном экипаже. В состав сборной России регулярно входит более 20 спортсменов из Краснодарского края, которые достигают высоких спортивных результатов и ежегодно завоевывают десятки медалей на всероссийских и международных соревнованиях», — сказал Власов.

Наиболее яркими представителями сборной Краснодарского края стали участники зимних Олимпийских игр 2022. Это Анастасия Макарова, Максим Андрианов и Дмитрий Лопин. Соревнования проходили по олимпийским дисциплинам: монобоб (женщины), двухместный экипаж (мужчины, женщины) и четырехместный экипаж.

«Краснодарский край — регион с уникальными природными возможностями. После проведения зимних Олимпийских игр Сочи стал точкой притяжения для проведения зимних видов соревнований. Бобслей же с 2008 года входит в один из базовых видов спорта нашего края. Кубанские спортсмены систематически прославляют не только Россию, но и наш край», — сказал министр спорта региона Серафим Тимченко.

Бобслеистов на Кубани готовят в «Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта» и спортшколе № 14 в Сочи. Также действует региональная федерация бобслея, скелетона и санного спорта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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