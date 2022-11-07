На 31-й Геленджикской регате выступили около 900 спортсменов
Спорт
07.11.2022 18:03
Спортсмены боролись за медали в течение шести дней. Разыграны награды в 17 классах.
Три из них — олимпийские: 470, «Лазер-Стандарт» и «Лазер-Радиал». Впервые в истории регата стала международной. На Кубань прибыли яхтсмены из пяти стран.
«Для нас это действительно знаково. Все-таки, 31-я Геленджикская регата, и она становится международной. Это интересно и для региона, и для Геленджика. Ну и для нас, как для федерации, статус международной — это большой шаг вперед», — сказал исполнительный директор ВФПС Павел Соболев.
Хороший результат на родной воде показали кубанские яхтсмены. У них 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых награды.
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