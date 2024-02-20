Кубанские бизнесмены презентовали модель бизнес-планирования на форуме в Москве

Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» проходит в Москве. В рамках съезда команда общественников и предпринимателей из Краснодарского края презентовала проект «Описание и внедрение в практику Российской национальной бизнес-модели ответственного предпринимательства».

Идею презентовал программный директор «Точки кипения» в Краснодаре Антон Артамкин. Также в команду проекта вошли общественный представитель АСИ Инна Беляева и предприниматель, эксперт Лариса Амельченко.

Проект представляет собой создание и популяризацию Национальной модели бизнес-планирования «РусКанвас». Ее внедрение позволит внести значимый вклад в развитие предпринимательского сектора и потенциально имеет важное значение для будущего общества. На форуме проект вызвал большой интерес и обсуждение среди участников. Эксперты высоко оценили потенциал внедрения идеи в реальную практику.

Мероприятие в Москве собрало участников со всей страны для обсуждения итогов четвертого форума «Сильные идеи для нового времени». В ходе съезда отметили важность инноваций и создания благоприятной среды для развития современного бизнеса в России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» стартовал в Москве.