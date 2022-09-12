Кубанские альпинисты водрузили флаг Туапсе на горе Арарат на высоте 5 км 137 м

Видео канала «Кубань 24»

Восхождение совершила российская команда Sky Peaks. В ее состав вошли трое жителей Туапсинского и Славянского районов, а также один уроженец Ставропольского края.

К покорению вершины альпинисты готовились со всей серьезностью. На высоте их ожидали минусовые температуры и высокая скорость ветра. В день выхода к трудностям добавился туман, укрывший склоны. Однако, несмотря на все преграды, команда в полном составе достигла вершины Арарата и подняла флаг города воинской славы.

Читайте также: команда альпинистов из Краснодарского края покорила Эльбрус.