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Кубанские акробаты завоевали семь медалей на Кубке России

Спорт
15.11.2022 17:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-akrobaty-zavoevali-sem-medalej-na-kubke-rossii
Видео канала «Кубань 24»

Воспитанники спортшколы имени Казаджиева привезли семь медалей из Великого Новгорода.

У краевой сборной золото и бронза в соревнованиях женских пар, первое и второе место в турнире женских троек, весь пьедестал среди мужских четверок. Медали завоевали подопечные Заслуженных тренеров России Виталия Шульги, Аслана Жане и Ирины Скрябиной.

Это уже второй осенний успех кубанских акробатов. В конце октября они выиграли командный чемпионат России в Воронеже с 12 медалями.

Читайте также: кубанские акробатки завоевали медали на турнире памяти Владимира Коркина в Беларуси.

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