Кубанские акробаты завоевали семь медалей на Кубке России
Спорт
15.11.2022 17:54
Воспитанники спортшколы имени Казаджиева привезли семь медалей из Великого Новгорода.
У краевой сборной золото и бронза в соревнованиях женских пар, первое и второе место в турнире женских троек, весь пьедестал среди мужских четверок. Медали завоевали подопечные Заслуженных тренеров России Виталия Шульги, Аслана Жане и Ирины Скрябиной.
Это уже второй осенний успех кубанских акробатов. В конце октября они выиграли командный чемпионат России в Воронеже с 12 медалями.
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