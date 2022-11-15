Кубанские акробаты завоевали семь медалей на Кубке России

Видео канала «Кубань 24»

Воспитанники спортшколы имени Казаджиева привезли семь медалей из Великого Новгорода.

У краевой сборной золото и бронза в соревнованиях женских пар, первое и второе место в турнире женских троек, весь пьедестал среди мужских четверок. Медали завоевали подопечные Заслуженных тренеров России Виталия Шульги, Аслана Жане и Ирины Скрябиной.

Это уже второй осенний успех кубанских акробатов. В конце октября они выиграли командный чемпионат России в Воронеже с 12 медалями.

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