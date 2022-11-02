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Кубанские акробатки завоевали медали на турнире памяти Владимира Коркина в Беларуси

Спорт
02.11.2022 12:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-akrobatki-zavoevali-medali-na-turnire-pamyati-vladimira-korkina-v-belarusi
Видео канала «Кубань 24»

В Бресте прошел турнир памяти заслуженного тренера СССР Владимира Коркина. На соревнованиях отличились женские тройки из Краснодарского края.

В категории «14 лет и старше» победили Валерия Заровная, Даниела Рубанова и Валерия Кузнецова. Два года подряд они лучшие на первенстве мира, а в феврале стали первыми на турнире в Баку.

Также бронзу в этом возрасте на брестском турнире взяли Диана Латченко, Виктория Бекерова и Дарья Федянина. Среди спортсменок 13–19 лет не было равных Зарине Улугходжаевой, Дарье Волощенко и Веронике Шестак.

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