Кубанские акробатки завоевали медали на турнире памяти Владимира Коркина в Беларуси
Спорт
02.11.2022 12:42
В Бресте прошел турнир памяти заслуженного тренера СССР Владимира Коркина. На соревнованиях отличились женские тройки из Краснодарского края.
В категории «14 лет и старше» победили Валерия Заровная, Даниела Рубанова и Валерия Кузнецова. Два года подряд они лучшие на первенстве мира, а в феврале стали первыми на турнире в Баку.
Также бронзу в этом возрасте на брестском турнире взяли Диана Латченко, Виктория Бекерова и Дарья Федянина. Среди спортсменок 13–19 лет не было равных Зарине Улугходжаевой, Дарье Волощенко и Веронике Шестак.
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