Кубанские акробатки завоевали медали на турнире памяти Владимира Коркина в Беларуси

Видео канала «Кубань 24»

В Бресте прошел турнир памяти заслуженного тренера СССР Владимира Коркина. На соревнованиях отличились женские тройки из Краснодарского края.

В категории «14 лет и старше» победили Валерия Заровная, Даниела Рубанова и Валерия Кузнецова. Два года подряд они лучшие на первенстве мира, а в феврале стали первыми на турнире в Баку.

Также бронзу в этом возрасте на брестском турнире взяли Диана Латченко, Виктория Бекерова и Дарья Федянина. Среди спортсменок 13–19 лет не было равных Зарине Улугходжаевой, Дарье Волощенко и Веронике Шестак.