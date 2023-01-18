Кубанские аграрии до 87,5 тыс. га увеличили площадь сева озимого рапса

Об увеличении площади сева под урожай 2023 года и перспективах развития масличных культур рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Рапс выращивают для получения пищевого масла, косметической продукции и как корм для скота.

«Этот продукт конкурентоспособен и пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. Так, объем его поставок на рынки Азии, стран Восточной и Западной Европы за прошлый год вырос в три раза. Мы постоянно наращиваем площади рапса. И 2023 год не стал исключением. Озимый клин увеличили с 82,3 тыс. га до 87,5 тыс. га», — рассказал Андрей Коробка.

Всего за последние три года площадь сева озимого рапса на Кубани возросла в два раза. В 2022 году в регионе установлен исторический рекорд — собрано более чем 285 тыс. тонн культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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