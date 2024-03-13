«Кубанская ярмарка Весенняя» пройдет с 21 по 24 марта в Краснодаре

Ярмарка пройдет выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг». Свою продукцию на ней представят 400 кубанских фермеров.

Посетители ярмарки смогут приобрести сезонные овощи и фрукты, колбасы и копчености, свежее мясо и соленья, мидий, раков и улиток. Также в ассортименте будут представлены сыры, молочная продукция, кондитерские изделия, кубанские напитки и мед. Помимо этого, на ярмарке представят саженцы плодовых деревьев и декоративные растения, натуральную косметику, вязаные изделия, бижутерию, игрушки, подарки и сувениры ручной работы.

Ярмарка будет работать на улице Конгрессной,1 с 21 по 23 марта с 9:00 до 18:00, 24 марта — с 9:00 до 16:00. Организаторами выступает краевое министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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