Кубанская учительница Елена Князева вышла в полуфинал шоу «Классная тема»

Фото vk.com/klassnayatemashow

Учитель математики из СОШ № 27 Новороссийска вышла в полуфинал по итогам отборочного этапа телешоу «Классная тема!».

В отборочном этапе участвовали около 1 тыс. педагогов со всей России. Полуфиналистами стали 35 участников, в том числе Елена Князева. В ходе полуфинала определятся семь финалистов — лидеров открытого голосования. Они выступят в финальном гранд-шоу «Классная тема» на телеканале «Россия 1». Их учениками станут известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

Для Князевой ее профессия — это призвание. Еще в детстве она, по ее словам, «преподавала» куклам, а когда выросла и получила образование, пошла работать в школу. Теперь она «признается в любви на языке математики».

«Я могу с уверенностью сказать, что мне удалось отыскать свое дело, тот интерес в жизни, который наполняет ярким светом каждый день. Я говорю о своей профессии», — сказала Князева.

Она преподает уже 25 лет. Несколько лет назад Князева переехала в Краснодарский край по программе «Земский учитель». Сейчас она работает в школе № 27 в Новороссийске и записывает обучающие видеоролики для проекта «Классная тема!».

Шоу «Классная тема» посвящено современным учителям. Его создают по поручению президента РФ Владимира Путина телеканал «Россия» и Министерство просвещения РФ при поддержке VK.

Проект представит самых ярких современных педагогов. Победитель получит главный приз — авторскую программу канале «Россия».

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