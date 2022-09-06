Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кубанская учительница Елена Князева вышла в полуфинал шоу «Классная тема»

Общество
06.09.2022 14:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskaya-uchitelnitsa-elena-knyazeva-vyshla-v-polufinal-shou-klassnaya-tema
Кубанская учительница Елена Князева вышла в полуфинал шоу «Классная тема»
Фото vk.com/klassnayatemashow

Учитель математики из СОШ № 27 Новороссийска вышла в полуфинал по итогам отборочного этапа телешоу «Классная тема!».

В отборочном этапе участвовали около 1 тыс. педагогов со всей  России. Полуфиналистами стали 35 участников, в том числе Елена Князева. В ходе полуфинала определятся семь финалистов — лидеров открытого голосования. Они выступят в финальном гранд-шоу «Классная тема» на телеканале «Россия 1». Их учениками станут известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

Для Князевой ее профессия — это призвание. Еще в детстве она, по ее словам, «преподавала» куклам, а когда выросла и получила образование, пошла работать в школу. Теперь она «признается в любви на языке математики».

«Я могу с уверенностью сказать, что мне удалось отыскать свое дело, тот интерес в жизни, который наполняет ярким светом каждый день. Я говорю о своей профессии», — сказала Князева.

Она преподает уже 25 лет. Несколько лет назад Князева переехала в Краснодарский край по программе «Земский учитель». Сейчас она работает в школе № 27 в Новороссийске и записывает обучающие видеоролики для проекта «Классная тема!».

Шоу «Классная тема» посвящено современным учителям. Его создают по поручению президента РФ Владимира Путина телеканал «Россия» и Министерство просвещения РФ при поддержке VK.

Проект представит самых ярких современных педагогов. Победитель получит главный приз — авторскую программу канале «Россия».

Следить за новостями проекта можно на сайте и в группе ВКонтакте.

Читайте также: два педагога из Краснодарского края вышли в финал конкурса «Директор года России».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
  2. Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре установили девять зарядных станций для электромобилей
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях