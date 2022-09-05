Два педагога из Краснодарского края вышли в финал конкурса «Директор года России»
Краснодарский край в финале Всероссийского профессионального конкурса представляют руководители школы № 1 станицы Динской Лилия Булатова и школы № 7 Армавира Роман Шаламов.
Лилия Булатова является председателем краевого сообщества директоров Кубани, она возглавляет школу в течение 17 лет. В 2017 году под ее руководством команда учебного заведения победила в конкурсе «Успешная школа», а в 2020 году — вышла в финал Всероссийского конкурса «Учитель будущего».
Роман Шаламов является победителем краевого конкурса директоров и соавтором учебника по кубановедению для 8-х классов.
Всего в финал вышли 30 директоров школ из 24 регионов России. Финал состоится в Московской области с 30 сентября по 4 октября. На нем определят 10 лауреатов, 5 призеров и лучшего школьного директора в России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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